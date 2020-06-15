Певица похвасталась стройными ногами и рельефным прессом

37-летняя Юлия Ковальчук, как и многие другие, устала от длительного режима самоизоляции. Певица скучает по встречам с поклонниками на концертах, прогулкам по городу и путешествиях. В отсутствие возможности отправиться к морю, Юля вспоминает прошлые поездки и делится в Instagram соблазнительными архивными фото.

В этот раз артистка показала новый образ для летнего отдыха. Юлия обрадовалась хорошей погоде и запечатлела себя для селфи в пикантном образе. Она примерила бирюзовые шорты и сиреневый топ.

Ковальчук сделала выбор в пользу естественной красоты и позировала без грамма косметики на лице, а светлые локоны небрежно уложила на одну сторону. В подписи к соблазнительному снимку певица рассказала поклонникам, что соскучилась по некоторым обыденным вещам, которые в период карантина недоступны.

«Соскучилась: по друзьям, по концертам, по танцевальным репетициям, по красивым платьям и туфлям, по походам в магазин, чтобы долго, не оглядываясь, кто рядом подходит и в маске ли он, по посиделкам с подругами на летних верандах, желательно с бокальчиком, по поцелуям и объятиям, по рыбалке, по беззаботному лету, по вдохновению. Вся эта ситуация уж очень давит на психику»

Фолловеры согласились с высказыванием Юли, однако больше всего их внимание привлекла роскошная фигура артистки. В летнем наряде она продемонстрировала стройные ноги и рельефный пресс: «Шикарно выглядите!», «Юля, вы прекрасны», «Красивая дама», «Супер», «Какая изящная», «Модель!», «Безумно сексуальная девушка», «Какая классная», «Стройняшка».

Фото: @juliakovalchuk