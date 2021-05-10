Этикетка — это не просто лицо продукции. Внимание каждого покупателя в первую очередь привлекает внешний вид товара и только потом он начинает изучать состав. Этикетка должна сочетать в себе как уникальный дизайн, так и необходимую информацию о товаре, которая должна располагаться так, чтобы человеку удобно было ее изучить.

Разработка и производство этикетки

Высоких результатов можно добиться только с помощью комплексного подхода к работе. И первым этапов выступает разработка этикетки. Необходимо учитывать следующие нюансы:

Материал готовой этикетки.

На какую тару она будет наноситься.

Дизайн, концепция, текст и его расположение.

Выбор типа этикетки под конкретный проект.

Этикетка от https://flexo.ru/ нужна не просто для того, чтобы дать покупателю информацию о товаре. В первую очередь это реклама для бренда. Внешний вид товара всегда привлекал и будет привлекать конечного покупателя.

Дизайн этикетки

В мире миллионы разных товаров и сотни из них одинаковых. Важно не только иметь хороший состав или другие преимущества, но и выделяться внешне среди конкурентов. Разработка дизайна учитывает следующие факторы:

Тип упаковки и особенности товара.

Требования законодательства страны, в которой продается товар.

Тренды на рынке продаж.

Технологические правила.

Конечная аудитория покупателей.

Оформление у конкурирующих компаний.

Модные тенденции.

Верно разработанная этикетка:

Дает потребителю информацию о товаре: состав, характеристики, изготовитель и т. д.

Повышает настроение покупателя и его желание немедленно приобрести данный товар себе и близким.

Показывает различие между собой и конкурентами.

Позволяет уберечь потребителя от приобретения подделки.

Сохраняет и повышает репутацию бренда и его товаров в целом.

Создание этикетки довольно сложное занятие. Нельзя просто изъявить желание изготовить наклейку на товар. Важно разработать верную концепцию, чтобы у потребителя создавалось верное представление о будущем приобретении. В этом деле задействованы дизайнеры, маркетологи, технологи печати и многие другие специалисты.