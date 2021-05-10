Этикетка — это не просто лицо продукции. Внимание каждого покупателя в первую очередь привлекает внешний вид товара и только потом он начинает изучать состав. Этикетка должна сочетать в себе как уникальный дизайн, так и необходимую информацию о товаре, которая должна располагаться так, чтобы человеку удобно было ее изучить.
Разработка и производство этикетки
Высоких результатов можно добиться только с помощью комплексного подхода к работе. И первым этапов выступает разработка этикетки. Необходимо учитывать следующие нюансы:
- Материал готовой этикетки.
- На какую тару она будет наноситься.
- Дизайн, концепция, текст и его расположение.
- Выбор типа этикетки под конкретный проект.
Этикетка от https://flexo.ru/ нужна не просто для того, чтобы дать покупателю информацию о товаре. В первую очередь это реклама для бренда. Внешний вид товара всегда привлекал и будет привлекать конечного покупателя.
Дизайн этикетки
В мире миллионы разных товаров и сотни из них одинаковых. Важно не только иметь хороший состав или другие преимущества, но и выделяться внешне среди конкурентов. Разработка дизайна учитывает следующие факторы:
- Тип упаковки и особенности товара.
- Требования законодательства страны, в которой продается товар.
- Тренды на рынке продаж.
- Технологические правила.
- Конечная аудитория покупателей.
- Оформление у конкурирующих компаний.
- Модные тенденции.
Верно разработанная этикетка:
- Дает потребителю информацию о товаре: состав, характеристики, изготовитель и т. д.
- Повышает настроение покупателя и его желание немедленно приобрести данный товар себе и близким.
- Показывает различие между собой и конкурентами.
- Позволяет уберечь потребителя от приобретения подделки.
- Сохраняет и повышает репутацию бренда и его товаров в целом.
Создание этикетки довольно сложное занятие. Нельзя просто изъявить желание изготовить наклейку на товар. Важно разработать верную концепцию, чтобы у потребителя создавалось верное представление о будущем приобретении. В этом деле задействованы дизайнеры, маркетологи, технологи печати и многие другие специалисты.