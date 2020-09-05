В школах Екатеринбурга разгорается скандал из-за справок о COVID-19, которые требуют от детей, побывавших за границей.

Накануне вице-губернатор Павел Креков рассказал, что власти были вынуждены трижды закрывать классы на карантин, поскольку на занятия пришли инфицированные дети из семей, съездивших за рубеж.

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Креков заявил, что с понедельника, 7 сентября в школы и детсады Екатеринбурга не будут пускать детей, чьи родители прибыли из-за границы и не сдали тест. Таких детей отстранят от занятий, передает городской портал е1.ru.

В соцсетях это заявление вызвало негодование у некоторых екатеринбуржцев. В группе «Типичный Екатеринбург» родители пишут, что чиновники не упоминали о таком требовании перед началом учебного года.

«Когда правительство издевается над взрослыми — это слишком, но когда над детьми — это перебор. Обещали же… нормальную учебу в школе. Заранее не могли предупредить что справки нужны будут? И не один раз, а по сто раз на дню. По СМИ, сами учителя бы обзванивали. Нет блин, надо учёбы дождаться и измываться над людьми. Над детьми блин», — пишут в паблике.

Это мнение поддержали и другие комментаторы:

«У меня много знакомых с детьми школьниками и все ждали осени, соскучились по друзьям, учителям. Так верили и ждали что вместе учиться будут. А тут раз и школы закрываются, двух дней не прошло. Вот это и есть издевательство».

Однако нашлись и оппоненты. Так, мать двоих детей заявила, что власти предупреждали родителей о сложностях после поездок за границу:

«Вас сажать надо за ложную информацию… Всех безголовых родителей, которым плевать на себя и своих детей, которых они потащили отдыхать, предупреждали и о тестах и о том как будет проходить учёба. Есть другая сторона, родители с мозгами, которые это лето пересидели дома… и они не хотят, что бы из за безмозглых, снова всех на дистанционку посадили».

Ранее «Рамблер» сообщал, что несколько школ в Екатеринбурге перешли на дистанционное обучение из-за подозрения на коронавирус.