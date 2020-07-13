В августе Пенсионный фонд России автоматически проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Традиционной индексации эту категорию пожилых лишили в 2016 году. Два года их пенсии не прибавлялись ни на копейку. С 2018 года проводится перерасчет: страховая пенсия увеличивается за счет трудового стажа и дохода, но прибавка ограничена тремя пенсионными баллами. В этом году работающий пенсионер сможет получить максимум 279 рублей.

В России насчитывается около 14 млн официально работающих пенсионеров. Поскольку они и так имеют стабильный доход, государство решило не индексировать им пенсии как это делается для неработающих сверстников.

Единственная прибавка рассчитывается в августе: ПФР начисляет пенсионные баллы, учитывая накопившийся год стажа и уплаченные с зарплат страховые взносы.

Формула расчета прибавки очень сложная и не поддается осмыслению. Важно знать, что пенсионерам могут надбавить максимум три балла, а стоимость каждого балла составляет 93 рубля.

В прошлом году стоимость пенсионного коэффициента была 87,24 рубля, а максимальная прибавка равнялась 261,72 рубля. В 2020-м будет на 17 с копейками рублей больше.

Правда, у работающих пенсионеров и фиксированную выплату в январе, которую ввели для всех пожилых после повышения пенсионного возраста. В этом году она составила 5 685,25 рублей, что на 6,6% прошлогоднего значения.

Тем не менее, даже во властных кругах признают несправедливость по отношению к работающим пенсионерам. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал вернуться к вопросу индексации. Законопроект с таким же предложением в июне внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Однако правительство на проект ответило отрицательным отзывом.

«Такая индексация лучше, чем ничего. Надбавки в 93-279 рублей выглядели бы издевательством, если бы не фиксированная выплата. Ее проиндексировали в два раза выше инфляции, как и прибавку, хоть в рублях получилось немного. Однако у идеи возобновить индексацию может быть будущее: это может стать хорошим предвыборным ходом для выборов в Госдуму в следующем году, особенно если предложение поступить от партии власти», — предположил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.