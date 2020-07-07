Много нового принесла в нашу жизнь, в том числе и спортивную, пандемия коронавируса. Телевещатели научились органично накладывать шум трибун в трансляции матчей с пустых стадионов, все популярнее становятся технологии отслеживания движения игроков и их состояния, а в серьезно пострадавшей Аргентине придумали новый вид футбола. Он напоминает кикер (настольный футбол), но играют в него люди. Судя по тому, как подхватили увлечение в соседних регионах, у нового вида спорта есть неплохие перспективы.

Карантин в Аргентине ввели еще в марте, но с тех пор ситуация с эпидемией стала только хуже. Сейчас в некоторых регионах страны с низким приростом зараженных ослабили ограничения и разрешили собираться на улице, но максимум вдесятером, при этом стараться держать социальную дистанцию. Обожающие футбол соотечественники Диего Марадоны обрадовались уже и этому. И придумали новый вид спорта, который не нарушает установленные ограничения.

Владелец одного из спорткомплексов в аргентинском городе Пергамино Густаво Чуффо, чьи поля часто арендуют любительские команды, разделил поле на 12 прямоугольников и придумал новые правила игры в футбол, пишет «Буэнос-Айрес таймс». Каждый игрок в зависимости от позиции может передвигаться только внутри одного или двух прямоугольников. Например, если команда из пяти человек выставляет одного защитника, то он перемещается в пределах двух зон, если двух — то каждый в своей.

Никакого контакта между игроками, никаких жестких подкатов и столкновений — вся игра происходит на дистанции и чем-то напоминает настольный футбол, только в исполнении человека. Вышел из своей зоны — получаешь желтую карточку.

Новый вид спорта первыми опробовали на себе две любительские команды — Vende Humo и Los Mismos de Siempre. Они выставили составы по пять человек вместо 11, но были так рады снова вернуться к любимой игре «после 100-дневной засухи», что стало уже не важно, настоящий это футбол или нет.

Игроки признаются, что им, конечно, немного не хватает футбольной магии, когда ты толкаешься на поле, шепчешь сопернику в ухо гадости, чтобы вывести из равновесия, или грубо бьешь по ногам, а потом извиняешься, пишет издание, но поскольку есть требование держать дистанцию, то нужно подчиняться.

Перед каждой игрой футболистам необходимо продезинфицировать обувь и руки, а также дать расписку, что они здоровы. На самом поле, по правилам спорткомплекса, игроки могут находиться без масок.

Зародившуюся в Пергамино игру уже подхватили в других частях страны, в частности, в городе Росарио провинции Санта-Фе. Густаво Чуффо считает, что при ослаблении карантина в этот «человеческий кикер» скоро будут играть во всей Южной Америке.