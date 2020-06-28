Лазарус Чаквера, одержавший победу на повторных президентских выборах в Малави, в воскресенье принял присягу в качестве лидера страны, сообщает издание Nyasa Times.

В своей речи Чаквера поклялся обеспечить хорошее управление Малави и подчеркнул, что страна получит «правительство, которое служит, а не правит».

«Я, Лазарус Маккарти Чаквера, торжественно клянусь, что буду всецело исполнять обязанности на высоком посту (президента – ред.) Республики Малави, охранять и защищать конституцию, а также в течение всего срока беспристрастно вершить правосудие «, — цитирует президента газета.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера одержал победу на повторных президентских выборах, прошедших 23 июня. Чаквера набрал 58,57% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 64,81%.

В начале февраля Конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, победу в которых Питер Мутарика.

По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Лидера оппозиционной Партии конгресса Малави Лазаруса Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты «недействительными» в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.

Как сообщало издание Malawi 24, избранный новым президентом страны Чаквера ранее на протяжении 24 лет служил церкви и был главой Малавийской Ассамблеи Бога. В 2013 году он покинул ассамблею и присоединился к Партии конгресса с планами впоследствии баллотироваться в президенты.