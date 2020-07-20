Еще совсем недавно Никита Турчин приходил на шоу «Бородина против Бузовой», где пытался донести правду о браке Венгржановского и его нынешней супруги Дарьи. А уже через считанные дни молодой человек стал жертвой жестокого нападения. Ночью его сильно избили, нанеся многочисленные травмы, после чего Никита оказался на больничной койке.



Турчин рассказал, что нападавших были несколько и они били его ногами куда ни попадя. Точных подробностей избиения он не помнит и говорит, что его воспоминания об этом случае будто бы порваны на клочки. Истекающий кровью парень позвонил в службу 112, а также отправил близким фото и данные своей геолокации, чтобы его смогли найти. Турчин рассказал, что, по словам врачей, он неоднократно терял сознание.



В больнице избитого парня обследовали и предприняли необходимые меры для стабилизации его состояния. Никита сдал анализы, прошел рентген и МРТ, в результате медики установили, что, согласно сухой официальной терминологии, его здоровью был причинен вред средней тяжести. Этот случай не на шутку напугал многих пользователей сети и участников телепроекта, которые теперь ломают голову, кто и за что так поступил с Турчиным.