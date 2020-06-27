Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга попросил Генеральную избирательную комиссию страны (ГИК) в срочном порядке вручную пересчитать все бюллетени, поданные проголосовавшими на недавних парламентских выборах, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу монгольского лидера.

Накануне агентство Монцамэ со ссылкой на ГИК сообщило, что по результатам прошедших в среду парламентских выборов большинство мест в законодательном органе страны получила правящая Монгольская народная партия. Монгольская народная партия получила 62 из 76 мандатов в Великом государственном хурале (парламенте). При этом Демократическая партия получила 11 мандатов, один мандат — независимый кандидат, и по одному мандату получили коалиции «Наша коалиция» и «Правильный человек, электорат».

Баттулга принял решение о пересчете голосов после того, как представители некоторых политических партий и независимые кандидаты заявили, что на парламентских выборах были замечены «организованные нарушения и манипулирование».

Комиссия должна провести ручной пересчет голосов во всех 29 избирательных округах за выходные.

Явка избирателей на этих выборах была самой высокой с 2000 года. Ранее избирательная комиссия сообщала, что явка составила 52,6%.

Парламент Монголии состоит из 76 депутатов и избирается гражданами страны простым большинством сроком на четыре года. Депутаты выдвигают кандидатов для голосования на выборах президента, а также утверждают кандидатуры министров и премьер-министра, которую выдвигает глава государства.