Беспорядки охватили город Дижон на западе Франции после того, как несколько десятков человек с бейсбольными битами и арматурой разгромили местный кальян-бар. Поводом для конфликта могло послужить избиение наркоторговцем из Северной Африки чеченского юноши, за которого вступились земляки. Несмотря на усилия сотрудников правоохранительных органов, ситуация в городе до сих пор остается довольно напряженной.

Источник в местной полиции сообщил британскому изданию Daily Mail, что члены чеченской диаспоры отправились в так называемые «карательные рейды» в дижонский район Грезиль, чтобы отомстить за своего земляка – жестоко избитого 16-летнего юношу. Кроме того, через соцсети они призывали других выходцев из Чечни присоединиться к ним и наказать виновных.

Известно, что в ходе избиения подростка предупредили: «Мы оставим тебя в живых, чтобы передал своим — так будет с каждым».

В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

«Чеченцы отреагировали бурно, они заходили в жилые кварталы в огромном количестве, чтобы попытаться найти виновных, — добавил источник. – Ситуация в Дижоне сейчас настолько напряженная, что в город стягиваются военные и полицейские подкрепления».

Префект региона Бургундия-Франш-Конте, Бернар Шмельц, подчеркнул в своем заявлении, что этот «акт насилия, вероятно, был частью сведения счетов между членами чеченской общины во Франции и жителями» города.

По информации местных СМИ, в ночь на 14 июня состоялась встреча конфликтующих сторон для мирного урегулирования этого вопроса. Однако встреча переросла в перестрелку, которая и побудила чеченцев со всей Франции отправиться в Дижон. В ту же ночь в квартале Грезиль был тяжело ранен владелец пиццерии.

В ночь на 15 июня в этом же районе появились десятки чеченцев, вооруженных металлическими прутьями.

Корреспонденты France Info отмечали, что они были вежливы при общении с прессой. Более того, один из них рассказал журналистам, что главная цель чеченцев — наркоторговцы.

«Нас оскорбили, избили одного из наших, поэтому мы здесь», — сказал он.

В интервью местной газете Le Bien Public другой мужчина, назвавшийся чеченцем, заявил, что целью рейдов была месть местным наркоторговцам за нападение на 16-летнего подростка.

«Нас было около сотни со всей Франции, а также из Бельгии и Германии, — рассказал мужчина, который предпочел не называть свое имени. – Мы никогда не собирались грабить город или нападать на людей».

Ожидалось, что в ночь на 15 июня между представителями чеченской общины и выходцами из Северной Африки состоится еще одна встреча, однако банда наркодилеров на нее не явилась.

Столкновения продолжились вечером в понедельник, 15 июня. В общей сложности на улицах Дижона собралось около 150 человек в капюшонах и с битами, некоторые из них были вооружены. Они поджигали мусорные баки и автомобили, а также стреляли в воздух и по камерам видеонаблюдения.

Однако на этот раз к случившемуся не были причастны выходцы из Чечни. По информации правоохранительных органов, беспорядки устроили уже местные жители.

Прокуратура начала расследование дела о покушении на убийство и подстрекательстве к насилию.

Насилие также затронуло соседний город Шенов. По словам его мэра Тьерри Фальконнета, в этом населенном пункте сгорело 18 автомобилей. По данным местной прессы, собралось «несколько десятков человек, некоторые из которых были в капюшонах», в том числе «вооруженные автоматами Калашникова».

Реакцию французских политиков на события в Дижоне и его окрестоностях лучше всего передают слова «хаос» и «театр военных действий».

Мэр Дижона, Франсуа Ребсамен, отметил, что, «то, что произошло, беспрецедентно и неприемлемо».

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал ввести в город подкрепление «для борьбы с растущим насилием».

В Дижон собирается приехать и лидер националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, чтобы провести там пресс-конференцию по поводу случившегося.

«Наша страна погружается в хаос! Что делает Кристоф Кастанер? Банды ведут этническую войну с автоматическим оружием в руках. Это, во всей своей ясности, является реальностью одичания», – так отреагировала на дижонские беспорядки Марин Ле Пен.

Депутат от региона Приморские Альпы Эрик Чиотти в связи с происходящим (это он упомянул по поводу Дижона «театр военных действий») позволил себе усомниться в иммиграционной политике страны, потому что, по его словам, по крайней мере, те, кто был арестован из чеченских участников беспорядков, почти все находятся в статусе соискателей убежища во Франции.

Напомним, в пятницу, 12 июня несколько десятков человек – преимущественно выходцы из Чечни — с бейсбольными битами, ножами и арматурой напали на кальянную Le Black Pearl («Черная жемчужина»), принадлежащую выходцам из Марокко и Алжира. В результате столкновения пострадали более 10 человек. Для разгона беспорядков сотрудники правоохранительных применила слезоточивый газ, однако не стали никого задерживать.