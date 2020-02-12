СПОРТ

Из зимы в лето: в Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу

21:21 12/02/2020

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Сегодня в Москве стартовал клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Россию на турнире представляют две московские команды – «Спартак» и «Локомотив», передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Из зимы в лето. Второй год подряд в феврале столица России принимает престижный международный турнир по пляжному футболу. Клубный чемпионат мира – турнир еще молодой. Проводится он с 2011 года, и сегодня начался его седьмой розыгрыш. И всего лишь во второй раз он проходит не на территории Бразилии. Год назад организация чемпионата также была доверена Москве. Любопытно, что на это соревнование приезжают не обязательно лучшие команды своих стран, но и те, кто получает специальное приглашение от международной федерации.

«Из тех чемпионатов, которые проводятся сейчас в Европе, он самый престижный. Достаточно посмотреть на список команд, которые здесь участвуют», – рассказал руководитель комитета клубного чемпионата мира Михаил Стручков.

Московский «Локомотив» уже старожил мундиалито – так в Бразилии называют клубный чемпионат мира. К слову, железнодорожники – единственная команда, которой дважды удалось стать победителем этого турнира. Причем оба раза золотые медали москвичи привозили на родину из Южной Америки. Также «Локомотив» был обладателем Кубка европейских чемпионов. Было это в 2013 году.

Да и вообще российский пляжный футбол в последние 15 лет – один из сильнейших в мире. На данный момент национальная команда занимает четвертую строчку в рейтинге лучших сборных планеты. Пляжный футбол в России с самого начала нашел правильный вектор развития. Понять суть этой игры помогали бразильские и испанские специалисты. А вот с большим футболом все иначе. За последние 30 лет в нем происходили кардинальные перемены. Развал СССР, финансовая нестабильность, недостаточное внимание к детским спортивным школам – все это отбросило футбол на несколько шагов назад. Сейчас, похоже, ситуация выправляется: успех на домашнем мундиале и досрочный выход на чемпионат Европы этого года.

«Все будет нормально у нас во всех видах футбола. Конечно, мы задрали высоко планку, и могу сказать, что с бронзой чемпионата мира нас поздравляли не так, как, на мой взгляд, следовало бы», – поделился главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

В прошлом году на первенстве планеты сборная России в матче за третье место победила команду Японии.





Александр Бриус