Эксперименты с виагрой закончился трагедией.

Как известно, виагра, препарат для лечения эректильной дисфункции у мужчин за счёт улучшения кровоснабжения. Учёные из Университета Пенсильвании предположили, что этот препарат может улучшить внутриутробное развитие ребёнка у беременных женщин с недоразвитием плаценты.

Недоразвитая плацента плохо питает плод, вследствие чего он отстаёт в развитии и не готов к рождению.

К эксперименту приглашались женщины со сроком беременности 20-28 недель без других патологий, проблем с сердечно-сосудистой системой, не употреблявшие наркотики.

216 женщин разделили на две группы. Одной из них давали виагру, второй плацебо. Рост плода у женщин, принимавших виагру, действительно улучшился, но ситуация после родов, заставила учёных досрочно прекратить эксперимент. В следующую группу уже планировалось пригласить 360 женщин.

– У женщин, принимавших плацебо смертность детей составила 54,2%. После виагры смертность превысила 60% новорожденных, – сообщили авторы исследования.

Этот опыт показал учёным, что надо искать другие пути помочь женщинам с недоразвитием плаценты спасать своих детей.