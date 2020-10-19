Жесткие задержания сотрудниками полиции тех, кто не соблюдает масочный режим, оправданны. Об этом председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил радиостанции «Говорит Москва».

Вчера, как сообщал «Рамблер», семь полицейских применили физическую силу к жителю Санкт-Петербурга, который отказался надеть маску при входе в метро и проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства.

«Из-за таких вот товарищей могут ввести комендантский час, опять локдаун этот сделать, как на Западе везде это делают. Это нам нужно или нет?» — прокомментировал сегодня Пашкин.

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Он назвал тех, кто не носит маску в общественных местах, потенциальными распространителями коронавирусной инфекции COVID-19 и высказал мнение, что их жесткие задержания сотрудниками полиции оправданны.

По словам Пашкина, тех, кто способствует распространению коронавируса, надо учить, а тех, кто еще и оказывает сопротивление полицейским, привлекать к уголовной ответственности по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Эта, 318-я статья, УК, подразумевает наказание от штрафа до лишения свободы на 10 лет.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,41 миллиона человек.