Палата представителей конгресса США ужесточила санкции против «Северного потока-2» (СП-2). Смирившись с тем, что новый российский газопровод в Европу все-таки будет достроен, американцы решили воспрепятствовать его будущей эксплуатации и пригрозили партнерам России отключением от кредитования или запретом на страхование. Уже сейчас очевидно, что из-за простоя СП-2 наша страна окажется не в состоянии оперативно возместить 5 млрд евро, вложенные в создание нового газового маршрута.

Фото: nord-stream2.com

Поправки об усилении санкций против СП-2, одобренные палатой представителей конгресса США, были известны заранее. Ограничения в первую очередь направлены на компании, которые будут оказывать услуги работе российского экспортного газопровода. Санкциям могут быть подвергнуты международные фирмы, не только участвовавшие в прокладке труб, но и обеспечивающие страхование деятельности, связанной со строительством трубы.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Вашингтон фактически собирается взять на испуг зарубежных партнеров «Газпрома» по СП-2. Для завершения строительства газопровода осталось проложить менее 150 км. Такое расстояние трубоукладчики в состоянии пройти за пару месяцев. Еще столько же потребуется на ввод трубы в нормальный режим работы. При этом американским санкциям могут быть подвергнуты компании, которые собираются страховать и модернизировать суда, участвующие в эксплуатации трубопровода. Значительный отрезок маршрута проходит по немецкой территории. Обеспечение его стабильной работы, в том числе, соблюдение экологических нормативов после начала эксплуатации газопровода, ляжет на плечи немецких контрагентов. «Запрет на обслуживание трубы, а также возможные недоразумения, которые из-за американских санкций могут быть связаны с выдачей различных разрешительных документов, способны несколько притормозить полноценный запуск газопровода», — отмечает Юшков.

На создание именно таких форс-мажоров, по словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в настоящее время надеется Вашингтон. США не раз высказывали опасение, что Россия с помощью поставок углеводородов будет оказывать все большее влияние на политику европейских государств. СП-2 станет одним из самых главных конкурирующих маршрутов по поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза. Если помешать его завершению уже невозможно, то сейчас США, дождавшись финальной стадии проекта, пытаются воспрепятствовать введению газопровода в строй. Вследствие простоя трубы российский монополист не сможет быстро «отбить» около 5 млрд евро, которые были вложены в строительство СП-2, а Европа при значительном падении спроса на энергоресурсы будет довольствоваться транзитом «голубого топлива» через Украину, либо точечными и непостоянными поставками американского СПГ.

Вашингтон не смог полностью убить российский газопровод, но придушить развитие поставок углеводородов из России в Евросоюз у США получилось. Новые санкции, которые на первый взгляд не грозят существенным ущербом для СП-2, могут в будущем поспособствовать агрессивной кампании по экспорту американского «голубого топлива» на рынки Старого Света с вытеснением из них российского конкурента. Именно эту стратегическую цель, по мнению опрошенных «» экспертов, и преследуют ограничительные меры Вашингтона.