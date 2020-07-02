В последнее время из «ССЛ» ушли в декрет две громкие пары – супруги Дмитренко и Оганесян переехали в съемные квартиры за периметром, из-за чего на проекте освободилось место. Руководство проекта решило пополнить «ССЛ» Захаром Саленко с Яной Шафеевой и Даниилом Сахновым Татьяной Строковой.



При этом получилось так, что одну из комнат семьи Дмитренко (так как у ребят было двое детей, комнат у них тоже было две), отдали Захару с Яной. Получается, что теперь у семьи с двумя детьми останется одна комната. А все из-за пары, которая постоянно ссорится и даже не говорит о свадьбе.



Находящиеся в декрете за периметром Дмитренко пока даже не знают о принятом руководством проекта решении и не догадывается, что по возвращении им придется тесниться в одной комнате. Хотя Оля Рапунцель умеет добиваться для себя привилегий и зрители не сомневаются, что девушка сумеет обеспечить себя достаточным жилым пространством.