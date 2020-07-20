В Гонконге ужесточают карантинные меры из-за рекордного прироста новых случаев коронавируса. Местные эксперты в области здравоохранения предупреждают, что, если очередная волна опасного заболевания продолжит расти, властям придется ввести общегородской комендантский час.

В понедельник, 20 июля, чиновники здравоохранения Гонконга сообщили о том, что вирус нового типа был обнаружен еще у 73 жителей региона. Среди них – 44-летний врач частной клиники, занимавшийся лечением пациента, у которого ранее диагностировали COVID-19.

Спустя четыре дня после тесного контакта с больным медик начал чувствовать сильное недомогание. Позже у него начали проявляться признаки инфекции нового типа. По словам специалиста, во время инкубационного периода он также лечил жителей дома престарелых в районе Норт-Пойнте, что вызвало обеспокоенность у представителей департамента здравоохранения автономии.

За день до этого в администрации Гонконга объявили о том, что новая вспышка опасного вируса вынуждает их к повторному введению карантинных мер, предполагающих обязательное ношение масок в общественных местах, а также перевод 180 тысяч госслужащих на дистанционный режим работы.

По мнению медицинских экспертов, рекомендациям правительства необходимо следовать и представителям частного сектора. Они также должны позволить своим сотрудникам работать из дома.

Более того, власти продлили запрет на посещение ресторанов и кафе с 6 вечера до 5 утра до 28 июля. Однако в это время они могут работать навынос.

С понедельника жителям запрещено собираться в группы более четырех человек. Бары, спортивные залы, ночные клубы, парки развлечений и другие места проведения досуга и отдыха остаются закрытыми еще на неделю.

«Если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, правительство может ввести более жесткие меры, как это было ранее в некоторых других зарубежных странах, – приводит слова руководительницы отделения инфекционных заболеваний Центра охраны здоровья Гонконга доктора Чуан Шукквань газета South China Morning Post. – Однако мы надеемся, что не будем наблюдать подобной ситуации».

Еще одна вспышка COVID-19 произошла на большом семейном собрании в одном из ресторанов, в результате чего опасный недуг подхватили сразу девять человек.

Кроме того, еще в двух ресторанах, расположенных в центре Гонконга, были зафиксированы новые, но не связанные между собой случаи заболевания, что вызвало опасения по поводу возможного несоблюдения заведениями основных правил дезинфекции.

«Некоторые клиенты, посетившие ресторан Victoria Harbour в разные даты на прошлой неделе, заразились коронавирусом, — сказала доктор Чуан Шукквань. – Это привело к беспокойству по поводу заражения окружающей среды в ресторане».

Выступая на радио в понедельник, 20 июля, эксперты по инфекционным заболеваниям профессор Дэвид Хуэй Шучон и доктор Хо Паклён предупредили, что всплеск заболеваемости, скорее всего, будет наблюдаться в течение следующих нескольких дней и, возможно, еще не достигнет своего пика.

Эксперты подчеркнули, что при дальнейшем ухудшении ситуации, введение комендантского часа просто необходимо.

В настоящее время общее число инфицированных COVID-19 в автономии приблизилось к двум тысячам, скончались 12 человек. Власти намерены построить около 2 тыс. карантинных объектов. Помимо этого, теперь выставочный комплекс AsiaWorld-Expo будет использоваться для размещения коронавирусных больных в стабильном состоянии, а также пожилых людей — в случае вспышек пандемии в домах престарелых.