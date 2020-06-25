Врачи так и не смогли понять, что стало причиной развития у британки синдрома иностранного акцента – обычно он развивается из-за повреждения мозга.

Жительница Британского Эссекса однажды стала страдать от головных болей. Спустя пару недель речь сотрудницы детского дома Эмили Иган стала медленной и нечленораздельной. Так как это один из симптомов инсульта, Эмили сразу обратилась к врачу.

В больнице сделали все необходимые обследования, чтобы исключить инсульт. Причину проблем найти не удалось. Эмили провела на обследовании в больнице три недели, потом ее выписали. Вскоре после этого она вообще перестала говорить. Почему это произошло, врачи также не смогли установить.

Через некоторое время Эмили отправилась в романтический отпуск и через несколько дней начала немного говорить. Постепенно ее речь восстанавливалась, но она стала не такой, как раньше. Эмили, которая всю жизнь живет в Великобритании, вдруг начала говорить с разными акцентами. Чаще всего это был восточно-европейский акцент, но иногда она говорит с французским, итальянским и русским акцентом.

Теперь врачи наконец смогли поставить диагноз – у Эмили синдром иностранного акцента. Это очень редкое неврологическое нарушение речи, которое чаще всего бывает следствием травмы левого полушария, инсульта или опухоли. Никаких из факторов, связанных с этим, у Эмили не обнаружили.

Женщина расстроена тем, что с ней происходит. Она рассказала, что теперь даже пишет и думает иначе и явно стала хуже говорить на родном языке. Кроме того, из-за странного акцента она часто привлекает внимание незнакомых людей, некоторые из которых говорят обидные вещи.