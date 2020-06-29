Аквагенная крапивница – очень редкое заболевание, которое диагностировано у нескольких десятков человек в мире. Как лечить его, врачи не знают.

Жительница американского штата Айдахо Рейчел Феттер рассказала изданию Daily Mail о своей редкой проблеме со здоровьем. Она начала замечать реакцию на воду примерно в 18 лет. Когда после душа впервые появилась сыпь, Рейчел решила, что это реакция на мыло.

Она купила другое мыло, но ситуация повторилась. Рейчел пробовала разные средства, следовала советам из интернета, пытаясь изготовить максимально натуральное средство для очищения кожи самостоятельно. Но все становилось только хуже.

Прошло некоторое время и «встречи» с водой стали доставлять девушке все больше проблем. После душа она по несколько часов или даже дней чувствовала жжение кожи, появлялись сильные высыпания. Даже собственный пот стал вызывать раздражение.

Больше года Рейчел страдала от непонятной реакции, а потом все же обратилась в больницу. Долгие обследования закончились постановкой редчайшего диагноза – врачи пришли к выводу, что у девушки аквагенная крапивница.

Сейчас Рейчел 23 года. Она старается «всегда оставаться максимально сухой» — даже после прогулки с собакой в жаркую погоду у нее появляются волдыри. Для умывания, очищения рук и тела она чаще всего использует косметические средства. О том, чтобы понежиться в ванной или поплавать в бассейне не может быть и речи.

Девушка принимает душ не чаще двух раз в неделю, а перед этим обязательно пьет обезболивающее и использует рекомендованные врачами мази, чтобы снизить реакцию.

«Надеюсь, когда-нибудь эту болезнь научатся лечить. Пока мне приходится постоянно пить лекарства и стараться быть настолько сухой, насколько это возможно», — говорит Рейчел.