Прокурор Нанта Пьер Сенн заявил, что по имеющимся данным пожар начался в трех точках, при этом следов взлома обнаружено не было: «Это наблюдение заставляет нас начать расследование поджога».

В связи с пожаром был задержан 39-летний руандийский беженец, католик по вероисповеданию, работавший волонтером в соборе и отвечавший за запирание здания в пятницу вечером.

По словам прокурора, мужчину (его имя, согласно французским СМИ, Эммануэль) задержали для процедурных вопросов, чтобы разъяснить его график и то, как он закрывал собор. В показаниях руандийца были замечены противоречивые моменты. Прокурор Пьер Сенн заявил, «пока не знает, будет ли продлен срок его содержания под стражей в это воскресенье днем».

Эммануэль, был, по-видимому, один, когда закрывал двери собора в 7 часов вечера в пятницу, у него находились все ключи. При этом, насколько известно: признаков взлома в здании не наблюдалось.

Но представители власти призывают не делать преждевременных выводов, не исключая в качестве причины пожара электрическую неисправность и другие версии. Тем более, что источники возгорания, как сообщается, были расположены рядом с электроустановками.

Прибывший из Руанды несколько лет назад мужчина, сообщают французские СМИ, пытался продлить свою визу и обсуждал этот вопрос с префектурой.

«Даже на секунду не могу подумать, что он мог поджечь собор. Это место, которое он обожает», – говорит служащий собора Жан-Шарль Новак. – Оночень добрый, улыбчивый, но довольно тихий. Я знаю, что у него много проблем со здоровьем, и он много страдал в Руанде».

Пожарные были вызваны к загоревшемуся готическому собору утром в субботу. Через несколько часов им удалось взять ситуацию под контроль. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

По словам начальника пожарной охраны Лорана Ферле, пожар в нантском соборе святых Петра и Павла был не таким большим, как тот, что охватил парижский Нотр-Дам в апреле 2019 года. Соответственно, и нанесенный огнем урон не такой серьезный, как это было в столице.

Ущерб, по словам главы пожарной службы, пришелся главным образом на церковный орган, «который, кажется, полностью разрушен». Его платформа выглядит очень неустойчивой и может разрушиться, сказал Лорна Ферле. Эксперты говорят о том, что большой орган «мертв». Пострадали от огня и витражи собора, но крыша устояла.

Тем не менее, в связи с нантским пожаром много вспоминали и о сгоревшем соборе Парижской Богоматери. Нантский собор святых Петра и Павла всего на 6 метров ниже Нотр-Дам де Пари и считается самым большим в Бретани и одним из крупнейших во всей Франции. Строительство нантского собора начали в XV веке зодчие Гийом де Даммартен и Матюрен Родье под руководством герцога Бретани Жана VI. Первый камень был заложен в 1434 году. И лишь в конце 1891 года достроенный собор наконец был освящен. Были в истории этого готического сооружения и печальные страницы – в 1944 году оно сильно пострадало в результате бомбардировок авиацией союзников, а в январе 1972 года вспыхнувший из-за забытого рабочим паяльника пожар серьезно повредил крышу здания, которое пришлось закрыто на три года для восстановительных работ.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере: «После Нотр-Дама, собор святого Петра и святого Павла, в самом сердце Нанта, находится в огне. Поддержим наших пожарных, которые рискуют спасти эту готическую драгоценность города герцогов».

Ранее Макрон выступал с амбициозными идеями восстановить Нотр-Дам де Пари за пять лет, но многие эксперты настроены скептически, утверждая, что на реконструкцию собора уйдет не менее 10-15 лет.

На днях президент Макрон высказался в поддержку восстановления шпиля собора Парижской Богоматери в прежнем виде. Ранее французское правительство объявило международный конкурс по переосмыслению крыши и шпиля поврежденной конструкции. И предполагалось, что предложение-победитель выберут в первой половине 2020 года. Между тем восстановительные работы и решение по проекту пришлось отложить из-за коронавируса. В конце апреля было объявлено о постепенном возобновлении поставленных работ по реконструкции. В начале июня сообщалось о том, что начат последний этап демонтажа строительных лесов, которые возвели вокруг собора еще до пожара.

«Президент Республики убедился в необходимости максимально последовательного восстановления Нотр-Дам де Пари до его последнего завершенного, связного и известного состояния», – говорится в заявлении Елисейского дворца. Макрон «доверился экспертизе» Комиссии по национальному наследию и архитектуре страны, чтобы принять правильные решения о восстановлении всемирно известного собора,.

Решение Макрона было принято в тот же день, когда новый министр культуры страны Розелин Башело заявила радиостанции France Inter, что собор следует восстановить так, чтобы он выглядел «идентично», заявив, что существует «широкий консенсус» против модернизации крыши и шпиля.

Многие архитекторы и дизайнеры обнародовали идеи о том, как восстановить собор. В мае 2019 года, через месяц после пожара, одна из архитекторских фирм представила футуристический стеклянный дизайн с солнечной энергией и городской фермой для уязвимых и бездомных парижан. Еще один дизайнер предложил превратить крышу собора в теплицу со шпилем, заполненным ульями.

Но многие высокопоставленные деятели страны призывали сохранить традиционный готический облик здания. Сенат Франции и мэр Парижа Анна Идальго выразили надежду, что реконструкция просто повторит облик собора, каким он был да пожара, вызванного, по словам французской прокуратуры, непогашенной сигаретой или электрической неисправностью (криминальная версия поджога исключается).