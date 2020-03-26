В связи с тем, что дата голосования по внесению поправок в Конституцию была перенесена, 22 апреля будет рабочим днем. Об этом «РИА Новости» 26 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О решении о переносе даты голосования глава государства Владимир Путин объявил накануне во время обращения к гражданам, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России. В тот же день он подписал соответствующий указ.

Изначально предполагалось, что общероссийское голосование состоится в среду, 22 апреля, в связи с чем этот день был объявлен в стране выходным. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти пришли к выводу о нецелесообразности его проведения в апреле.

«Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам к Конституции, но приоритет — здоровье граждан», — заявил российский лидер.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Они касаются как политических перемен в государственном устройстве, так и дополнительном введении социальных гарантий.

После утверждения инициативы Госдумой и Совфедом, президент подписал закон о внесении поправок в Конституцию. Законность их внесения признал Конституционный суд РФ.

Вместе с тем в Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только с одобрения гражданами РФ. В связи с этим было решено провести общероссийское голосование.

25 марта сообщалось, что всего в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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