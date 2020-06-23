Из-за пандемии турпоток из России в Турцию в мае сократился в тысячу раз, сообщает АТОР.

Министерство культуры и туризма Турции опубликовало статистику по туризму за май. Если год назад в этот период страна приняла более четырех миллионов иностранных гостей, то в мае этого года въездной турпоток составил всего около 30 тысяч отдыхающих.

Пятерку лидеров возглавили Болгария, Грузия, Украина, Румыния и Сербия.

Несмотря на закрытые границы, в мае в Турцию въехало 964 гражданина РФ, хотя год назад их число достигало 963 тысяч. Таким образом, российский турпоток по самому массовому зарубежному направлению упал почти в тысячу раз, подсчитали аналитики ассоциации.

Самыми популярными направлениями Турции у иностранных путешественников в период с января по май стали Стамбул, Эдирне, Анталья, Артвин и Анкара.