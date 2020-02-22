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Из-за обыска в отеле биатлонист Логинов может пропустить эстафету на ЧМ в Италии

11:31 22/02/2020

В субботу, 22 февраля, полиция Италия провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира, передает ТАСС.

По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, к правоохранителям с заявлением обратился Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. «Был настоящий обыск, их интересовали мои вещи. Я попросил, чтобы пришел более компетентный переводчик, наш менеджер Екатерина; она пришла – проверила в документах, которые они принесли, это был запрос от IBU, видимо, какое-то недоверие от IBU», – рассказал Логинов и выразил надежду, что эта ситуация не останется незамеченной.

«Меня все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает», – отметил спортсмен. У российского биатлониста забрали для проверки личные вещи, в частности компьютер и телефон . «Я не против, если бы они его проверяли и скопировали, но это личная вещь, в 2020 году необходимая для жизни. Они ничего не предъявляли, просто поступил сигнал и приехали карабинеры проводить обыск», – посетовал Логинов и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Между тем старший тренер мужской команды биатлонистов Сергей Белозеров выразил опасение, что Логинов из-за обысков полиции может пропустить субботнюю эстафету на чемпионате мира в Италии. «Евгений Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы – нет», – сообщил Белозеров.

Логинов на чемпионате мира в Италии завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзу в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится в субботу, начало – 16:45 (мск).



