Более 200 домов и Кировский кузнечный завод «Центрокуз» в самопровозглашенной Луганской народной республике обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в артобстреле подконтрольного республике поселка Донецкий в Донбассе.

«Повреждена линия электропередачи 110 киловатт «Михайловка – Центрокуз», обесточены 220 абонентов населенного пункта Березовское (под контролем ЛНР — ред.), а также Кировский кузнечный завод «Центрокуз», — заявил Осадчий.

Он добавил, что в поселке Донецкий, по которому велся огонь, повреждены четыре жилых дома, также в результате попадания снаряда в хозпостройку погиб домашний скот. По словам Осадчего, украинские силовики вели огонь с направления подконтрольного Киеву с населенного пункта Крымское у линии соприкосновения в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.