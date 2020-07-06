Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 100 мин и снарядов различного калибра по окраинам и пригороду Горловки.

«В результате обстрела микрорайона Комсомолец в Горловке зафиксировано повреждение остекления здания насосной станции компании «Вода Донбасса» и линии трубопровода… Более 3 тысяч абонентов (остались — ред.) без водоснабжения», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он заявил, что данная «провокация не осталась безнаказанной». По данным оборонного ведомства ДНР, среди украинских силовиков есть потери, также уничтожен автомобиль» Урал», подвозивший боеприпасы.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.