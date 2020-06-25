Пятнадцать жителей западных районов белорусской столицы обратились в «скорую помощь» из-за некачественной воды в квартирах, сообщил в четверг главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко.

В среду жители минских районов Фрунзенский и Московский с населением до 800 тысяч человек пожаловались в соцсетях, что вода из под крана пахнет «йодом», «хлоркой» и «нечистотами». Некоторые писали о раздражении и зуде на коже после воды. В среду вечером в 25 точек этих районов подвезли качественную воду в цистернах. А спасатели создали карту подразделений МЧС Минске, где любой желающий может взять питьевую воду. В четверг «Минскводоканал» заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве.

«За вчерашние сутки мы выехали к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с употреблением воды», — передает слова Жинко Sputnik Белоруссия.

Четыре человека были доставлены в стационар, отметил главврач. «Одна женщина — с аппендицитом, но я думаю, что никакого отношения вода к аппендициту не имела. Она будет сегодня прооперирована», — сказал Жинко.

По его словам, диагнозы остальных могут быть связаны с употреблением воды. «Еще три человека вчера госпитализированы для наблюдения, сегодня планируется выписка», — продолжил главврач. По его информации, в четверг четверга новых обращений в скорую по поводу некачественной воды не было.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Белоруссии, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова отметила, что накануне было выявлено несоответствие воды в двух районах Минска по запаху и по ряду других физико-химических показателей нормам, а потому было принято решение о запрещении использования воды для питьевых целей.

«Сегодня мы можем говорить, что нормализовались показатели органолептические, физико-химические нормализуются. Есть первые данные, что по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям. Мы не нашли там патогенные микроорганизмы, но исследования еще продолжаются», — сказала она, порекомендовав жителям этих районов до окончания всех исследований воздержаться от питья воды из крана. Жукова добавила, что исследования воды проводятся не только в Московском и Фрунзенском районах Минска, но и в других, чтобы «четко понимать, что вода в зонах пограничного водозабора… соответствует всем требованиям».