Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.

«Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики. Существенно усилились геополитические и санкционные риски. Если санкции будут жесткими, как изначально предполагалось, то рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей за доллар и чуть повыше. Это случится до президентских выборов в США, плюс-минус через полтора месяца», — предположил Авакян.

Ситуация с инаугурацией Лукашенко и скандал с болезнью Навального помогают сторонникам антироссийских санкций на Западе усилить давление, уверен экономист. Эксперт подчеркнул, что рынок валют остерегается именно этого. Опасения инвесторов приводят к падению рубля, говорит Авакян.

Курс доллара: рубль стал жертвой турбулентности

Экономист признал, что прогнозировать геополитические факторы крайне сложно. Поэтому через 1,5 месяца может сбыться и положительный для России сценарий, по которому рубль останется на прежнем уровне. «Если санкций не будет или они будут помягче, то сильного влияния на рубль они не окажут. Тогда доллар будет торговаться примерно за 80 рублей», — объяснил Авакян.

23 сентября впервые с апреля 2020 года курс доллара превысил 77 рублей. Евро почти достигло отметки в 90 рублей, пишет RNS.