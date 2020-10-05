Футболисты «Наполи» не явились на выездной матч третьего тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

Встреча должна была состояться в Турине в воскресенье и начаться в 21:45 по московскому времени. Игроки «Ювентуса» прибыли на матч за час до его начала и даже вышли на поле, но команда соперника не появилась на стадионе, так как даже не вылетала из Неаполя.

Ранее «Наполи» сообщил, что футболисты Элиф Элмас и Петр Зелинский сдали положительные тесты на коронавирус, также COVID-19 заразился один из сотрудников клуба.

Накануне встречи ряд итальянских СМИ сообщал, что департамент здравоохранения Неаполя запретил футболистам «Наполи» вылететь в Турин. Руководство неаполитанского клуба ранее просило соперников и руководство серии А о переносе встречи, но получило отказ.