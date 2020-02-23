СПОРТ

Из-за коронавируса в Италии перенесли три матча чемпионата страны по футболу

17:07 23/02/2020

Из-за распространения коронавируса министерство спорта Италии решило отменить все матчи чемпионата страны по футболу, запланированные на 23 февраля в северных регионах Ломбардия и Венето, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Встречи «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Верона» — «Кальяри» пройдут в другой день. Также перенесены матчи молодежного чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио» и «Верона» — «Фиорентина». Под угрозой находится проведение ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем», который должен пройти в Милане 27 февраля.Пока рассматривается вариант проведение игры без зрителей.

Ранее сообщалось, что число заразившихся заболеванием, вызываемым коронавирусом, на севере Италии превысило 100 человек. Страна ввела жесткие профилактические меры.



