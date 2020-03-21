СПОРТ

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по хоккею в Швейцарии

17:11 21/03/2020

Из-за пандемии коронавирусной инфекции отменен мужской чемпионат мира по хоккею. Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Как заявил президент IIHF Рене Фазель, «это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но с ней нужно смириться». По его словам, коронавирус – это глобальная проблема, которая требует существенных значительных усилий со стороны госорганов. «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью», – сказал Фазель.

Накануне УЕФА объявила о переносе Лиги наций, молодежного и женского чемпионатов Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Также из-за инфекции организации пришлось перенести Евро-2020 на лето следующего года.



