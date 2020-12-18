Речь пойдет о первичном амебном менингоэнцефалите. Это смертельная инфекция ЦНС, вызываемая Naegleria fowleri — вид одноклеточных организмов из семейства Vahlkampfiidae.

мозг

Многие об этом не знали и не слышали, потому что Naegleria fowleri обитает в очень теплых стоячих водоемах (45 градусов). Но сейчас зона обитания этого микроорганизма меняется из-за потепления.

Глобальное потепление — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего является человеческая деятельность.

Американские ученые сообщают, что «пожирающая мозг» амеба начала распространяться в регионах планеты, где раньше ее никогда не было и жертв все больше.

Симптомы заболевания начинаются через 1–2 недели после заражения, иногда — с изменения запаха и вкуса. Затем появляется сильная головная боль из-за молниеносного менингоэнцефалита. Прогноз крайне неблагоприятный.

Инфекция оказывается в организме, если купальщик (ныряльщик) случайно вдохнул носом воду из такого водоема. В мозг инфекция проникает через нос. Примечательно, что если просто наглотаться грязной воды, которая не попала в нос, амебный менингоэнцефалит не развивается. Знающие люди используют зажимы носа для купания.

Менингоэнцефалит ‑ воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Начало болезни внезапное: жар, беспокойство, головная боль, рвота.