Из-за не прошедшего карантин после посещения Франции депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Катасонова под двухнедельные ограничения попадут еще 11 парламентариев. Об этом в четверг, 12 марта, «Известиям» рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Это три ряда депутатов, которые сидели рядом с Сергеем Катасоновым. А точнее, одиннадцать человек, если не считать его самого», — уточнил он.

Лебедев также добавил, что юридически фракция не может лишить депутата мандата за его провинность.

«Мы не можем лишить его мандата за неисполнение требований пограничников и за то, что он не остался дома на карантин после посещения стран Европы. Мы должны юридическим языком разговаривать. Что тут обсуждать?», — отметил парламентарий.

Сам Катасонов сообщил, что передаст информацию о том, с кем он общался в парламенте после посещения Франции, в карантинный центр, созданный на юге Москвы для профилактики коронавируса.

Свои действия депутат объяснил тем, что, когда он улетал из России во Францию 5 марта, данные карантинные требования еще не вводились.

«У меня была плановая поездка в целях проведения заседания ассамблеи франко-российского диалога, где я являюсь сопредседателем. Поэтому по приезде ни у меня, ни у тех, кто летел со мной, температуры обнаружено не было. Поэтому я посчитал, что мне никакой специальный режим не нужен», — объяснил Катасонов.

Ранее лишить мандата Катасонова предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Днем ранее сообщалось, что зампредседателя Госдумы и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой самостоятельно ушел на карантин по возвращении из Франции на фоне распространения коронавируса.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию, захватывая страны Европы и Америки. На утро 12 марта известно о более 126 тыс. зараженных. Умерли 4627 человек.