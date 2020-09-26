В России введут запрет на то, чтобы высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд. Такой правительственный законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Изменение внесут в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Предполагается, что требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних.

Нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда им придётся вместе выйти на ближайшей остановке.

Кроме того, в целом изменяется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Если сегодня он осуществляется в соответствии с федеральными правилами перевозок пассажиров, то в кабмине предлагают разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте.