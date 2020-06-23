Из спецприемника №2 в Москве, где находятся лица, отбывающие административный арест, был госпитализирован устроивший пьяное ДТП Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.

Плохое самочувствие Ишаева не связано с ДТП, в которое тот попал. После выписки из больницы молодой человек вернется в спецприемник, где продолжит отбывать наказание за вычетом срока, проведенного в больнице.

Напомним, что Игорь Ишаев получил 18 июня 12 суток ареста. Сутками ранее он в пьяном виде за рулем Porsche Panamera столкнулся с двумя автомобилями. Пострадавших не было. При этом ранее Ишаев уже был лишен прав.