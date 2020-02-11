Британцу, который не был в Китае, удалось передать коронавирус как минимум 11 другим людям. Как пишет AsiaOne, это показывает, как легко и быстро смертельно опасный вирус может распространиться по современному глобализованному миру.

Британец, личность которого не раскрывают, подхватил вирус во время конференции в Сингапуре, затем передал его нескольким соотечественникам, находясь на отдыхе во французских Альпах, прежде чем у него диагностировали инфекцию дома в Великобритании.

Мужчина присутствовал на бизнес-конференции в Сингапуре с 20 по 22 января. В ней принимали участие более ста человек, в том числе как минимум один гражданин Китая из провинции Хубэй, где находится очаг эпидемии.

Затем британец отправился во Францию, чтобы с 24 по 28 января отдохнуть на горнолыжном курорте Ле Контамин-Монжуа в Альпах с группой других британских граждан. Все они жили в одном шале.

После возвращения на юг Англии у мужчины началась лихорадка, он отправился в медицинский центр Брайтона и узнал, что заражен коронавирусом. 6 февраля он был переведен в инфекционное отделение в больнице Святого Томаса в Лондоне.

Пятеро из зараженных им человек были госпитализированы во Франции, пятеро — в Британии, еще один попал в больницу на испанском острове Майорка.

Персонал паба The Grenadier, куда мужчина ходил незадолго до госпитализации, также изолировали. У одного из них, по неофициальным данным, также нашли коронавирус.

По мнению опрошенных AsiaOne экспертов, скорость передачи коронавируса от британца доказывает, что болезнь может стать глобальной пандемией.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 1018 человек, 1016 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в Китае достигло 42,6 тысячи человек, а выздоровели 3996 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США. 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России.

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