Авторитетный футбольный интернет-портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков в мире на сегодняшний день. В нее вошли футболисты из чемпионатов Испании, Германии, Франции, Англии и Италии.

Самый дорогой игрок мира — французский форвард камерунского происхождения Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Второе место делят бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар и английский хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Третье место разделили бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне и сенегальский хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.

В сборную самых дорогих игроков мира вошли вратарь Ян Облак (90 млн евро), защитники: Альфонсо Дэвис (80 млн), Вирджил ван Дейк (80 млн), Маттейс де Лигт (70 млн), Трент Александер-Арнольд (110 млн), полузащитники: Йозуа Киммих (85 млн), Кевин Де Брейне (120 млн), Садио Мане (120 млн), Рахим Стерлинг (128 млн), нападающие: Килиан Мбаппе (180 млн) и Неймар (128 млн).