Российское правительство ввело временный запрет на вывоз из страны медицинских масок, перчаток, бинтов, защитных очков и костюмов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В правительстве заявили, что запрет введен целях защиты интересов российских граждан. Он также распространился на противочумные костюмы и особо прочные бахилы.

Запрет не коснется вывоза медицинской продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также ее вывоза физическими лицами для личного использования.

Новая мера будет действовать со 2 марта и по 1 июня.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.

Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 3 201 человек. Общее число заболевших превысило 93 тысячи, а количество выздоровевших приблизилось к 51 тысяче. В России пока зарегистрировали шесть случаев коронавируса.

В конце января на фоне новостей о коронавирусе продажи медицинских масок в России выросли в 13 раз. Позже в Курской области маски подорожали в 35 раз, с одного рубля за штуку до 35 рублей, в Дагестане антимонопольщики зафиксировали повышение цен на 650 процентов, в большинстве аптек Москвы и области к 5 февраля маски закончились, а в некоторых регионах раскупили даже строительные респираторы.

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что до закрытия границ китайцы массово вывозили из некоторых российских городов медицинские маски, поэтому в аптеках наблюдался дефицит.

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