Во втором квартале 2020 года Россия резко увеличила экспорт золота: за этот период страна продала золота на 4,75 миллиарда долларов, в 10,8 раз больше, чем год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт драгметалла в натуральном выражении подскочил примерно в девять раз — до 87 тонн. Во втором квартале 2019-го из России вывезли десять тонн золота.

Как писал «Рамблер», ранее РБК подсчитало, что доходы РФ от экспорта золота впервые в истории превысили выручку от продаж газа: за апрель и май из страны вывезли 65,4 тонны золота за 3,55 миллиарда долларов, а «Газпром» продал топлива на 2,4 миллиарда.

Аналитики объяснили рост экспорта драгметалла с полным отказом Центробанка от покупок золота и стартом активного сезона добычи. Кроме того, с апреля золотодобытчикам и заводам разрешили получать генеральные лицензии на поставки золота за границу, а не только разовые. До этого такая возможность была только у банков.

Эксперт Газпромбанка Егор Сусин заявлял, что доходы от экспорта золота могут перекрыть менее десяти процентов потерянной выручки от продажи нефти и газа в 2020 году.