Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Иран 18 ноября. Рейсы в Тегеран будут выполняться дважды в неделю.

«Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что иностранным гражданам въезд разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями. Вся актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Забронировать билеты можно в офисах собственных продаж, а также на официальном сайте компании, сообщает «Аэрофлот».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что компания «Аэрофлот» возобновит полеты в Ниццу для некоторых категорий пассажиров с 20 ноября.