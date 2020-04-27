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Священнослужители России продолжают массово заражаться COVID-19. Коронавирус нового типа уже выявлен у 5% московских клириков: сразу после Пасхи, в частности, заболели три служителя храма Космы и Дамиана — об этом «Газете.Ru» рассказал настоятель Александр Борисов, оказавшийся в числе инфицированных. В распространении инфекции в РПЦ обвиняют прихожан, рвущихся в закрытые храмы. Между тем теологи полагают, что церковь не сумела убедить россиян не посещать церкви.

Эпидемия охватила монастыри и церкви

Настоятель московского храма Космы и Дамиана Александр Борисов сдал положительный тест на COVID-19 сразу празднования Пасхи — об этом он рассказал «Газете.Ru». «В нашем храме три священнослужителя сразу после Пасхи, буквально через день-два, заболели. Скажу честно, и я тоже», — признался священнослужитель. Он добавил, что у всех инфицированных состояние стабильное.

По мнению клирика, заражения было не избежать. «Это обычные последствия пандемии», — считает отец Александр. При этом он подчеркнул, что в храме соблюдались все нормы, рекомендованные главой РПЦ патриархом Кириллом.

«Мы сразу послушали, что сказал патриарх, и попросили людей не приходить в храм на богослужения, и у нас действительно на Пасху было буквально один-два человека, но все равно каким-то образом умудрились заболеть», — пояснил священник «Газете.Ru».

К нормам, введенным для институтов РПЦ в связи с пандемией, с пониманием отнеслись не все клирики. Так, Екатеринбургская епархия за призыв нарушать режим самоизоляции отстранила сихиигумена Сергия (Николая Романова) от проведения проповедей, сообщили в пресс-службе учреждения.

Дело в том, что 25 апреля во время онлайн-проповеди в Среднеуральском женском монастыре священнослужитель проклял всех, кто верит в пандемию коронавируса и закрывает храмы. Он призвал прихожан выходить на улицы, не боясь полиции, а также заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», где лишают «свободы и работы».

В региональной епархии сообщили, что с клириком уже неоднократно проводились разъяснительные беседы по поводу содержания его проповедей, однако все они были проигнорированы.

«В связи с этим сегодня было принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — отметили в епархии.

Институты РПЦ уже охватила эпидемия COVID-19. 27 апреля стало известно, что число больных коронавирусом в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области выросло до 76 — об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Сейчас над сдерживанием дальнейшего распространения COVID-19 в селе Дивеево работают сотрудники регионального минздрава и Роспотребнадзора — всех заразившихся изолировали в медицинском центре при монастыре.

Коронавирус не обошел стороной и столичных священнослужителей. Ранее сообщалось, что в Москве 25 апреля, в Светлую субботу (первая суббота после Пасхи), от COVID-19 скончался протодиакон Елоховского кафедрального собора Евгений Трофимов, а 21 апреля жертвой болезни стал и настоятель этого же храма Александр Агейкин. Кроме того, 24 апреля из Новоспасского монастыря в больницу с коронавирусом забрали руководителя рабочей группы при патриархе митрополита Дионисия.

«Есть в этом какой-то промысел божий»

Настоятель храма святой Татианы при МГУ Владимир Вигилянский недоумевает, почему при соблюдении всех санитарных норм число инфицированных священнослужителей только растет. «В Москве уж точно все храмы соблюдают предписанные ограничения. В супермаркетах намного опаснее, чем в церкви», — уверил он «Газету.Ru».

При этом, по словам отца Владимира, среди всех священников столицы 5% уже больны COVID-19.

«Ни в одном сообществе ни одной страны нет большего процента заразившихся! Я не могу это понять. Вероятно, есть в этом какой-то промысел божий», — сообщил клирик «Газете.Ru».

Объяснение ситуации нашлось у протоиерея РПЦ Леонида Калинина — по его мнению, проблема исключительно в недисциплинированности прихожан. «Несмотря на то, что наш святейший патриарх абсолютно ясно и четко дал благословение находиться дома, они используют каждую возможность, чтобы просочиться в храм. А когда мы пытаемся запретить нахождение в церкви, они говорят, что это гонения. На самом же деле все делается для их же безопасности», — сообщил священнослужитель «Газете.Ru».

Он также рассказал, как во время Страстной Седмицы в Троице-Сергиевой Лавре люди столпились вокруг храма и требовали, чтобы их пустили внутрь. «Люди скандировали чуть ли не с матом, чтобы их пустили в лавру. Такая невоспитанность приводит к страшным последствиям», — заключил протоиерей.

«Ни милосердия, ни любви божьей, ни мудрости»

Вместе с тем религиовед фонда «Путь сердца» Игорь Зырянов убежден, что массовые заражения в аппаратах РПЦ вызваны ошибками священноначалия. По его словам, россиян годами неправильно мотивировали посещать церковные службы. «Им говорили, что не прийти в воскресенье в храм приравнивается к греху, хотя, конечно, ни в каких писаниях это грехом не считается», — пояснил теолог «Газете.Ru».

Помимо этого, Зырянов считает, что некоторые храмы не полностью остановили посещение из-за финансовых трудностей.

«Пасхальный сбор равняется практически целому годовому сбору, поэтому многие долги, строительные работы привязаны к Пасхе, и лишиться этого многие просто не хотели», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, церкви еще придется за это расплачиваться. «Такое поведение некоторых представителей РПЦ может привести к порицанию всей церковной системы. В этом ни милосердия, ни любви божьей, ни мудрости нет. Ведь люди начнут осознавать, что заразились в храмах, несмотря на то, что им обещали, что ничего страшного не произойдет», — заметил Зырянов в разговоре с «Газетой.Ru».

Корень проблемы может быть и в азах догматики православной веры, считает завкафедрой теологии МГЛУ Лариса Астахова. «Вера раскрывается, прежде всего, как доверие Богу, поэтому некоторые монастыри могут „не видеть“ проблему именно потому, что им кажется, что карантинные меры в глазах людей будут выглядеть как их нарушение верности Христу», — сообщила эксперт «Газете.Ru».

«Богослужение — это встреча с воплощенным Богом. Вспомните, монахинь еще называют невестами Христовыми. Какая невеста откажется от встречи с женихом? Отложит их из-за насморка? Это уж вряд ли, вот и получается такая опасная ситуация», — добавила Астахова.

Главред журнала при храме святой Татианы «Татьянин день» Анастасия Прощенко напомнила в разговоре с «Газетой.Ru», что массовые заражения при монастырях случались во все времена. «Известны свидетельства, как в период средневековых эпидемий чумы болезнь выкашивала в монастырях всех служителей до единого. В монастырях живут такие же люди, как и везде. Из плоти и крови», — подчеркнула она.

При этом единственным правильным решением для РПЦ в данном случае будет принятие активной социальной позиции, уверен Игорь Зырянов.

«Они должны хотя бы начать помогать людям, которые уже пострадали от коронавируса, а также должны признать, что они действительно чего-то недоглядели. Но, наверное, это невозможно в силу их косности», — заявил теолог «Газете.Ru».

Тем временем патриарх Кирилл все же постановил привлекать к ответственности священнослужителей, нарушающих меры по борьбе с COVID-19. Теперь если несоблюдение распоряжений священноначалия повлечет за собой заражение человека коронавируом с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях — к церковно-административной ответственности.

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