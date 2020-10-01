Недавно на поляне провели небольшой эксперимент, во время которого участники должны были выживать без ведущих. В дневном эфире от 30 сентября 2020 года в роли ведущей себя попробовала и Олеся Москалева, которая показала, что не смогла бы успешно работать в этом амплуа. Девушке вместе с Юлией Жуковой доверили функцию «прораба» телестройки. Участницу быстро поставили на место, даже новенький Тихон Галантэ, который на проекте находится чуть больше недели.



Участники раскритиковали и внешний облик девушки, и скудный словарный запас с постоянными «блинами» и подобными изречениями, и отсутствие навыков общения с окружающими.



Также Олеся показала, что не умеет слушать других участников при общении, а обращает внимание лишь на себя и голос редактора в наушниках. Возможно, Москалевой гораздо проще выезжать на темах с Николаем Должанским, чем быть на проекте самостоятельной единицей и общаться с другими участникам, тем более с парнями.