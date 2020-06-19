Птица быстро поняла, что нет ничего роднее своей «кельи».

Попугай ара по кличке Роман сбежал из Введенского женского монастыря в Серпухове, пишет «Подмосковье сегодня».

Пару дней назад одна из монахинь вышла на улицу с сидящим у нее на плече попугаем ара. Ромка решил воспользоваться моментом и упорхнул. Сначала залетел на дерево, а потом скрылся из виду. Его искали всем монастырем, даже разместили объявления в соцсетях. «В природе он не выживет. Попадется на зуб кошке или замерзнет», — писали сестры. Тому, кто найдет «блудного сына», обещали вознаграждение.

Фото: архив монастыря

Однако уже на следующий день Ромка прилетел сам обратно к монастырю. Его заметили сидящим на дереве и приманили печеньем.

У Ромки хорошая характеристика. Сестры рассказывают, что он ведет себя смиренно, а за четыре года жизни в монастыре выучил «Спаси господи», «Господи помилуй», «Бог в помощь». Всего он знает около 20 слов, может произнести некоторые слова из молитв и приветствий, но монахини не считают это чудом: просто птица повторяет то, что слышит чаще всего.