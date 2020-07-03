Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать захваченный им Среднеуральский женский монастырь. Об этом он заявил в обращении, опубликованном на Youtube.

«Из монастыря я не уйду», — сказал Сергий.

Схиигумена Сергия лишили церковного сана

Он призвал православных встать на защиту монастыря, в котором «игуменьей является Пресвятая Богородица».

Сергий также высказался против вакцинации от коронавируса. По его мнению, с помощью вакцины «трусы в правительстве и патриархии» намерены «всех вне зависимости от национальности загнать в стойло — электронный лагерь сатаны».

Как писал «Рамблер», схиигумен Сергий называл ситуацию с новым коронавирусом псведопандемией, заявлял, что советы временно не посещать храмы дают «предтечи Антихриста», требовал отправить этих людей в Биробиджан и призывал людей нарушать режим самоизоляции. Позже его отстранили от проповедей, а затем и запретили в священнослужении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана.