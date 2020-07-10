Более 370 граждан РФ вылетели вывозным рейсом из Лос-Анджелеса, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Сегодняшний борт из города Лос-Анджелеса — уже тринадцатый по счету вывозной рейс для росграждан, застрявших в США в самый разгар пандемии коронавируса. Совсем скоро 374 пассажиров, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю. Желаем им счастливого пути и мягкой посадки», — заявил посол, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.

По его словам, на рейс попали в том числе 40 россиян, которых нужно было срочно вывезти домой по причинам гуманитарного характера.

«Среди них – лица, прибывшие в США по медицинским показаниям для лечения или реабилитации, те, кто не смог самостоятельно возвратиться домой, а также граждане из наиболее уязвимых слоев населения, таких как пенсионеры, многодетные», — сказал Антонов.

Кроме того, по его словам, в Россию вылетели два школьника, находившихся в США по программам образовательного обмена.