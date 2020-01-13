Молодая мама из Уэльса заказала бананы в местном супермаркете и столкнулась с нашествием пауков. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Холли Крэй рассказала, что пауки появились из лопнувшей кожуры бананов. По ее словам, речь идет о «сотнях, если не тысячах» пауков. Девушка опасается, что они могут оказаться ядовитыми бразильскими пауками-бегунами.

После появления пауков Крэй сразу же отвезла своих детей — четырехлетнего и пятимесячного — в отель и вызвала службу по борьбе с вредителями.

В сети супермаркетов Asda заверили, что тропические пауки не смогли бы выжить в бананах, продающихся в Великобритании, из-за неподходящего климата.

«Мы продаем около одного миллиарда бананов в год, и каждый из них моется, опрыскивается и вручную проверяется на качество перед отправкой в Великобританию», — заявили представители компании.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году британец купил бананы в том же супермаркете и обнаружил в них крупного паука-бегуна. Мужчина связался с Обществом защиты животных и отправил паука в зоопарк.

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