Из древесины главной новогодней ели страны изготовят памятные сувениры. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова в пятницу, 17 января.

«Сувенирная продукция будет посвящена памятным событиям и 75-летию Победы», — рассказала она «РИА Новостям».

По ее словам, дерево демонтировали с Соборной площади Московского Кремля в ночь на пятницу.

Главную елку страны срубили в Богородском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья 13 декабря. Высота 90-летнего дерева составила 25 м, а размах ветвей у основания достигал около 6 м. Дерево установили 23 декабря, напоминает «Газета.ру».

При этом, это не самая высокая елка в стране — в Красноярске было установлено 55-метровое искусственное дерево, а в Екатеринбурге — 50-метровое.

Ранее в январе Рослесхоз призвал россиян сдавать купленные на Новый год живые деревья на переработку, а не выкидать на помойку. В рамках акции по утилизации елок в Москве работают 379 пунктов приема. Деревья превратят в щепу и будут использовать в лесных питомниках и для озеленения.