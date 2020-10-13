Одно из зданий российской колонии №6 в Астрахани местные журналисты сравнили с «детским лагерем». Подобные ассоциации вызывает внешний вид казармы, у которой недавно обновили интерьер. Об этом сообщает «Агентство новостей».

Стены казармы выкрасили в светло-розовый цвет, поставили двухъярусные кровати и стулья, а в соседних помещениях оборудовали душевые, туалеты и кухню с холодильниками, микроволновками и чайниками. В комнатах решили отказаться от решеток на окнах и установили камеры. Предполагается, что в казарме будут отбывать наказания приговоренные к принудительным работам за преступления средней и легкой тяжести и те, кого впервые осудили за тяжкие преступления. Большинство вещей, включая шерстяные одеяла и тумбочки, сделали другие осужденные. На всей территории казармы также провели интернет.

Новая колония стала примером гуманного отношения к осужденным.

«Это все равно стресс для человека, и государство должно, в первую очередь, идти навстречу таким лицам, так как они считаются оступившимися, и вернуть уже здорового человека в здоровое общество», — заявил заместитель начальника регионального УФСИН Станислав Берсенев.

В ближайшее время казарму обещают заселить, а подобное учреждение откроют в городе Камызяк Астраханской области.

В октябре 2020 года уголовники из исправительной колонии затопили нечистотами озеро рядом с дачами под Новосибирском и вскоре, по словам местных жителей, стали сливать отходы в соседнюю реку. Дачники рассказали, что проблема существует на протяжении нескольких лет. Сотрудники учреждения стали отрицать свою вину и заявили, что пользуются конструкциями по очистке воды. Однако журналисты не смогли проверить эту информацию.