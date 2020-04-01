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Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

«Только что в Москву вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 406 пассажиров. Это второй рейс данной авиакомпании из Дели. Первый состоялся 25 марта. В то же время из Гоа двумя рейсами ГТК «Россия» вывезено 259 пассажиров. Таким образом, с момента прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения 22 марта страну покинули более тысячи человек», — рассказал посол.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее сообщил, что в условиях пандемии коронавируса в Индии вводится режим изоляции на 21 день, до 14 апреля. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Ситуация осложняется тем, что власти страны распорядились закрыть границы между штатами для предотвращения распространения заболевания. Проехать можно только с разрешением МВД либо ряда других ведомств. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

Посол отметил, что хотел бы "поблагодарить сотрудников авиакомпаний, а также наших индийских партнеров в центральном правительстве и местных органах власти за содействие в осуществлении этих рейсов и поддержку наших граждан".

«Вместе с тем, в Индии остаются тысячи человек, которые до сих пор не могут покинуть страну. По последним данным, таковых здесь почти 6 тысяч, из них более 4 тысяч находятся в штате Гоа. Многие не имеют средств на покупку новых билетов. Посольство и генеральные консульства ведут учёт граждан и своевременно информируют Москву. Хотел бы заверить наших соотечественников, что мы делаем всё возможное для их поддержки в условиях введения жестких мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — добавил Кудашев.

Согласно последним данным, озвученным министерством здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране находятся 1238 зараженных, 123 человека выздоровело, 35 скончалось.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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