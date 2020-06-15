Сестра Элины Быстрицкой — София Шегельман — в понедельник, 15 июня, уточнила сумму гражданского иск к бывшему директору актрисы Ксении Рубцовой. Если раньше речь шла о 38 миллионах рублей, которые таинственным образом исчезли со счётов знаменитости, то сейчас она уменьшилась почти на три миллиона. Тем временем адвокат Рубцовой потребовала вернуть дело в прокуратуру — слишком много погрешностей допустило следствие.

Рассмотрение дела о миллионах дивы советского кинематографа подошло к завершающей стадии. В понедельник судья объявила об окончании судебного следствия. Таким образом уже на следующем заседании, которое пройдёт 22 июня, стороны сразятся в судебных прениях.

Тем временем представитель потерпевшей стороны, коей является сестра актрисы София Шегельман, предоставила суду уточнённую сумму гражданского иска. Оказалось, что родственница актрисы требует вернуть ей не 38 миллионов рублей, о которых шла речь ранее, а 35 миллионов 200 тысяч рублей. По мнению потерпевшей стороны, столько было похищено экс-продюсером Быстрицкой. При этом потерпевшая сторона не стала расписывать или объяснять, откуда взялась именно такая сумма. А это, как оказалось, важный юридический аспект.

-Потерпевшая сторона могла написать любую сумму, какая придёт ей в голову, — отметила адвокат Рубцовой.

В итоге защитница попросила суд вернуть дело в прокуратуру — уж слишком много недочетов накопилось у следствия. К ним же относится и тот факт, что Ксению Рубцову молодой следователь Шапошников допрашивал без адвоката. А когда продюсер заявила ему отвод, тот самостоятельно вынес решение об отказе. По крайне мере соответствующего решения его руководства, которое и должно было заняться рассмотрением отвода, в материалах дела обнаружено не было.

Судья приняла ходатайство адвоката и заявила что примет решение об отводе позже в совещательной комнате.

Любопытно также, что, по словам следователя 9-го отдела ГСУ ГУМВД по городу Москве Шапошникова (он был допрошен в понедельник в Замоскворецком суде) в очной ставке с Быстрицкой, на которой настаивала Рубцова, было отказано якобы из-за плохого самочувствия актрисы. При этом следователь рассказал, что сам и не раз допрашивал актрису у неё дома.

-Она только плохо видела и мне пришлось зачитывать ей ее показания, — рассказал допрошенный в суде следователь.

Следователь объяснил необходимость выездного допроса тем, что Быстрицкая на тот момент уже не выходила из своей квартиры, так как страдала из-за болей в суставах, однако суть вопросов понимала и давала адекватные ответы.