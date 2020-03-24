За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«24.03.20. Состоит на лечение 412. Из них: с диагнозом пневмония — 156. COVID – 82. В ОРИТ 10 (на ИВЛ 1)», — написал Проценко.

За последние сутки, по его словам, поступило 29 человек, а выписано — 70 пациентов.

Ранее в этот же день стало известно, что 69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке. Она поступила в реанимацию этой больницы 19 марта. Причина смерти выясняется.

21 марта член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что к лету Россия должна справиться с эпидемией коронавируса.

20 марта Проценко рассказал о признаках тяжелой формы коронавируса. Он отметил, что стоит обратить внимание на совокупность симптомов и наличие одышки.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.