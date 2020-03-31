За минувшие сутки в медицинский центр в Коммунарке поступило 28 пациентов, выписано 62. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал главврач больницы Денис Проценко.

Как уточнил главврач, всего на лечении в больнице находятся 314 пациентов. Из них с диагнозом пневмония — 202 пациента. Диагноз COVID подтвержден у 59 госпитализированных, у 127 вероятен, добавил Проценко.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены пять человек, из них у четырех есть COVID.

Накануне Проценко сообщил о смерти в больнице за сутки двух пациентов. Один из них умер от коронавируса, второй же поступил с пневмонией и сахарным диабетом, у него был вероятен диагноз «COVID-19».

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом, при этом 11 человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.