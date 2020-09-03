Никита Уманский решил не экономить на отдыхе в Турции и снял номер в люксовом отеле.

УМАНСКИЙ И ПАРШИНА ОТДЫХАЮТ В ЛЮКСОВОМ ОТЕЛЕ В ТУРЦИИ

Перелёт бизнес-классом, пятизвёздочный отель с системой «ультра все включено»: пара Уманского и Паршиной умеют отдыхать красиво.

Отдых в турецком Белеке обходится паре совсем недёшево. Стоимость стандартного номера в отеле ребят стоит от 10 500 рублей за ночь. А перелёт бизнес-классом от 130 000 руб на человека.

«Наши чувства проходят испытание первым совместным отпуском. Каждый день с этой красоткой — это испытание на стойкость! — смеётся Никита. — Пока полёт нормальный».

Пара просит у подписчиков совета, куда съездить и на что посмотреть. Любители Турции, накидаем советиков?